Feller: „Ich bin euch ein paar Eindrücke schuldig“

Ruhig ist es um Manuel Feller geworden. Doch jetzt meldet sich Österreichs Ski-Star in den sozialen Medien zu Wort. „Ich bin euch ein paar Eindrücke schuldig“, schreibt er an seine Follower und teilt unterhaltsame Schnappschüsse von seinem Sommer.
Am Mittwoch reist das ÖSV-Team ins Trainingslager nach Chile. Mit dabei ist natürlich auch Manuel Feller.
„Habe mich auf mein Leben und meine Familie konzentriert“
„Ich hoffe, ihr hattet/habt alle einen schönen Sommer. Ich weiß, dass ich euch in den letzten Monaten nicht viel Content geliefert habe, das tut mir leid, aber ich habe mich auf mein Leben, meine Familie und meine Freunde konzentriert“, schildert der Tiroler in seinem jüngsten Posting.
Und erklärt weiter: „Trotzdem bin ich euch ein paar Eindrücke schuldig, daher hier ein Rückblick auf die erste Hälfte meines Sommers, darunter einige Bilder von unserer Hochzeit, unserem Familienurlaub, meinem Besuch im House of Riddim Recording Studio, wo ich meinen neuen Song ‚Eiswagen‘ aufgenommen habe, und ein paar Bilder von meiner Junggesellenparty mit der Crew.“ Im Mai gaben der 32-jährige Slalom-Spezialist und seine langjährige Freundin Selina sich das Ja-Wort. Ein für Feller ereignisreicher Sommer neigt sich dem Ende zu ...
