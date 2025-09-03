Vorteilswelt
Mogelpackungen

Welches Produkt gewinnt die „Konsum-Ente 2025“?

Wirtschaft
03.09.2025 07:53
Die Teilnahme an der Abstimmung ist von 3. September bis inklusive 5. Oktober 2025 unter ...
Die Teilnahme an der Abstimmung ist von 3. September bis inklusive 5. Oktober 2025 unter vki.at/ente2025 möglich.(Bild: woff - stock.adobe.com)

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ruft zur Abstimmung über die „Konsum-Ente 2025“ auf. Bis 5. Oktober kann man sich an der Kür des „ärgerlichsten Lebensmittels des Jahres“ beteiligen. Fünf Produkte stehen zur Wahl.

In alphabetischer Reihung wurden heuer diese fünf Produkte nominiert:

  • Das für die Asia Green Garden Mie Nudeln (bei Hofer) verwendete Weizenmehl stammt aus Australien, die Nudeln selbst werden in China hergestellt.
  • Das Billa Vitamin Water Himbeere erweckt den Eindruck eines gesunden Getränks. Doch neben den zugesetzten Vitaminen enthält die 0,5-Liter-Flasche rund sieben Stück Würfelzucker.
Die KONSUM-Ente ist ein Negativpreis – ein Schmähpreis – des Vereins für Konsumenteninformation ...
Die KONSUM-Ente ist ein Negativpreis – ein Schmähpreis – des Vereins für Konsumenteninformation für das ärgerlichste Lebensmittel des Jahres.(Bild: vki.at)
  • Diverse Sorten von Eskimo Magnum, wie Classic und Mandel, wurden um zehn Milliliter pro Stück verkleinert, gleichzeitig ist der Preis um bis zu 14 Prozent gestiegen.
  • Der Mars Protein-Riegel wird als Fitnesssnack verkauft, ist aber mit 18 Gramm Zucker und rund 190 Kilokalorien pro Riegel weiterhin eine Süßigkeit – und rund 80 Prozent teurer als das Original.
  • NÖM Cremix Pistazie enthält pro Becher umgerechnet lediglich zwei Pistazien. Für Farbe und Geschmack sorgen zusätzlich Farbstoff und Aroma.
Vergangenes Jahr landete Kotányi Grill Gemüse Gewürzmischung als „Mogelpackung" auf dem ersten Platz. Weitere „Enten" waren Paw-Patrol-Wasser (2023 – Abfüllung in Griechenland), Rama Margarine (2022 – „Shrinkflation") und Dr. Oetker Kuchendekor (2021 – Zusatzstoff Titandioxid).

Mogelpackungen
Welches Produkt gewinnt die „Konsum-Ente 2025"?
