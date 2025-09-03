„Abschleppdienst wegen nur vier Minuten gerufen“

Bäckerei-Einkauf kam Wiener teuer zu stehen

Wie sich herausstellen sollte, eine schwierige Angelegenheit. „Die Parkplätze vor der Bäckerei waren voll, daher habe ich das Auto gegenüber abgestellt.“ Gegenüber heißt: am Parkplatz einer Lebensmittelfiliale. Gedacht habe er sich nicht viel dabei. Nur schnellen Schrittes rüber in die Bäckerei und nach wenigen Minuten auch schon wieder weg. „Es waren ja genug Parkplätze frei vor dem Geschäft“, hadert er noch heute mit seiner Entscheidung.