„Extremer Schmerz“

Nachsatz: „Eigentlich will ich nicht jammern, wir haben auch mit den Physios gut trainiert. Aber schlussendlich muss ich noch einmal operieren gehen, da die Schulter nicht stabil und zentriert steht, dadurch habe ich immer einen extremen Schmerz drinnen. Ich hatte es versucht zu ignorieren, aber irgendwann geht es nicht mehr, langsam wird es auch für den Kopf schwierig!“ Vor der OP will Höllbacher aber noch die Saison fertig fahren und zumindest Platz zwei in der WM fixieren.