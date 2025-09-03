Vorteilswelt
Nächste OP steht bevor

„Langsam wird es auch für den Kopf schwierig“

Oberösterreich
03.09.2025 09:00
Lukas Höllbacher muss erneut ins Krankenbett.
Lukas Höllbacher muss erneut ins Krankenbett.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Nach einer unausweichlichen Bandscheiben-OP im Dezember 2023 folgte am Weg zum Comeback Anfang 2024 eine schwere Schulterverletzung inklusive OP und einer weiteren Zwangspause. Umso mehr wollte Lukas Höllbacher (KTM) heuer in der Supermoto-WM so richtig durchstarten. Vor der vorvorletzten Station am Sonntag im italienischen Busca ist die Chance auf den WM-Titel aber schon dahin.

„Der Speed wäre da“
Aber nicht nur, weil der rasende Bäckermeister aus Ranshofen bereits 70 Punkte hinter Marc-Reiner Schmidt (D) auf Rang zwei liegt. „Der Speed wäre ja grundsätzlich da, das Problem ist aber die Schulter. Ich habe noch immer Probleme, es hindert mich, dass ich 102 Prozent, die in den Rennen in den Zweikämpfen wichtig wären, gebe“, so Höllbacher.

„Extremer Schmerz“
Nachsatz: „Eigentlich will ich nicht jammern, wir haben auch mit den Physios gut trainiert. Aber schlussendlich muss ich noch einmal operieren gehen, da die Schulter nicht stabil und zentriert steht, dadurch habe ich immer einen extremen Schmerz drinnen. Ich hatte es versucht zu ignorieren, aber irgendwann geht es nicht mehr, langsam wird es auch für den Kopf schwierig!“ Vor der OP will Höllbacher aber noch die Saison fertig fahren und zumindest Platz zwei in der WM fixieren.

Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Oberösterreich

