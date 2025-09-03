Vorteilswelt
Tanz bei den US Open

Sieg für Tochter! Nun wartet Kracher auf Djokovic

Tennis
03.09.2025 09:01
Novak Djokovic tanzt nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz.
Novak Djokovic tanzt nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Sarah Stier)

Novak Djokovic gehört noch lange nicht zum alten Eisen! Serbiens Altmeister schlug im US-Open-Viertelfinale den Amerikaner Taylor Fritz in vier Sätzen.

Den Sieg widmete er seiner daheimgebliebenen Tochter, die ihren achten Geburtstag feierte. „Dies ist ein großes Geschenk für sie.“

Den kleinen Tanz, den er nach dem Erfolg präsentierte, habe ihm Tara beigebracht. „Sie wird mich morgen bewerten. Hoffentlich bringe ich sie zum Lachen, wenn sie aufwacht“, meinte er mit einem Grinsen. Mit seinen Händen formte er ein Herz als Gruß.

Positive Bilanz gegen Alcaraz
Im Halbfinale wartet nun das mit Spannung erwartete Duell mit Carlos Alcaraz. Die letzten beiden Matches gegen den Spanier konnte Djokovic für sich entschieden. Im Head-to-Head führt er zudem mit 5:3.

