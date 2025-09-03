Erschreckende Details nach schwerem Unfall

Erschreckende Details nach dem schweren Unfall von Chris Froome: Wie seine Ehefrau Michelle verrät, zog sich der vierfache Tour-de-France-Gewinner lebensgefährliche Verletzungen zu.
Bei einem Sturz ohne Fremdverschulden erlitt Chris Froome vergangene Woche multiple Verletzungen. Der Brite wurde in ein Spital nach Toulon geflogen, wo ein Pneumothorax, der Bruch von fünf Rippen und ein Lendenwirbelbruch festgestellt wurden. Doch das war noch nicht alles, wie seine Frau Michelle nun der britischen „Times“ schildert.
„Es ist offensichtlich deutlich ernster als ein paar gebrochene Knochen“, sagt sie und verrät, dass die Ärzte auch einen Riss im Herzbeutel feststellten. Der 40-Jährige, auch zweifacher Vuelta- und einfacher Giro-Gewinner, befindet sich inzwischen in einem stabilen Zustand.
„Er wird eine Weile nicht auf einem Rad sitzen“
„Es wird ein langer Heilungsprozess“, meint Michelle. Nachsatz: „Er wird eine Weile nicht auf einem Fahrrad sitzen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.