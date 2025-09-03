Erschreckende Details nach schwerem Unfall

Bei einem Sturz ohne Fremdverschulden erlitt Chris Froome vergangene Woche multiple Verletzungen. Der Brite wurde in ein Spital nach Toulon geflogen, wo ein Pneumothorax, der Bruch von fünf Rippen und ein Lendenwirbelbruch festgestellt wurden. Doch das war noch nicht alles, wie seine Frau Michelle nun der britischen „Times“ schildert.