Neue Aufgabe für Ex-Dortmund-Trainer Edin Terzic

„Möchte meinen Teil dazu beitragen“

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können“, meint Terzic, der gemeinsam mit Legende Lothar Matthäus das Experten-Duo bildet. „Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten - ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen.“