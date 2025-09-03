Vorteilswelt
Debüt steht kurz bevor

Neue Aufgabe für Ex-Dortmund-Trainer Edin Terzic

Fußball International
03.09.2025 09:12
Edin Terzic wird TV-Experte.
Edin Terzic wird TV-Experte.(Bild: AP/APA/AFP/Thomas COEX)

Neue Aufgabe für Edin Terzic: Der ehemalige Dortmund-Trainer wird TV-Experte bei RTL!

0 Kommentare

Bereits am Sonntag hat der 42-Jährige seinen ersten Einsatz: Wie die „Bild“ berichtet, wird er das WM-Qualifikationsspiel in Köln zwischen Deutschland und Nordirland aus Trainersicht analysieren.

Edin Terzic
Edin Terzic(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER)

„Möchte meinen Teil dazu beitragen“
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können“, meint Terzic, der gemeinsam mit Legende Lothar Matthäus das Experten-Duo bildet. „Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten - ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen.“

Seit seinem Abschied von Borussia Dortmund vor rund einem war Terzic ohne Job. Jetzt kehrt er auf die Fußball-Bühne zurück …

Porträt von krone Sport
krone Sport
