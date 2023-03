Vorsicht vor Hackern! IT-Experte liefert Tipps

Für heuer 600 Fälle erwartet

„Heuer rechnen wir mit rund 600 Fällen“, prognostiziert Peter Stelzhammer, Sprecher der IT-Security Experts Group Tirol. Was für Betriebe gilt, gilt auch für die Bevölkerung: So sind komplexe Passwörter, die regelmäßig geändert werden, das Um und Auf. Unbedingt erforderlich sind die Verwendung einer Antiviren-Software (auch am Handy!) sowie eines sicheren Netzwerks.