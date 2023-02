US-Behörden gegen Verkauf insolventer Kryptobank

Die weltgrößte Kryptobörse hat in mehreren Fällen Ärger mit den US-Behörden. So steht sie im Mittelpunkt einer Geldwäscheuntersuchung. Außerdem verboten die US-Behörden dem Unternehmen die Ausgabe seiner eigenen, an den Dollar-Kurs gekoppelten Digitalwährung Binance USD. Sie betrachten diese als Wertpapier, das registriert werden muss. Voyager war durch den Kurseinbruch der Kryptowährung TerraUSD im Frühjahr in die Pleite geschlittert.