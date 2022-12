Der Niedergang der Kryptowährungs-Industrie

FTX-Boss mittlerweile in Untersuchungshaft

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, der in den Monaten zuvor noch als Milliarden-schwerer Krypto-Guru gefeiert wurde, sitzt mittlerweile in den USA in Untersuchungshaft. Und die hohen Zinsen in den USA machen den digitalen Währungen nach wie vor zu schaffen, auch wenn der Höhepunkt der US-Inflation überschritten sein dürfte.