Israelischer Geheimdienst zerschlug Hamas-Netzwerk

Einige hätten sich an früheren tödlichen Anschlägen beteiligt. So wurde unter anderem ein Mann festgenommen, der am Anschlag vom 31. August 2010 mitgewirkt haben soll. Damals wurden vier Israelis in der Nähe von Hebron im Westjordanland erschossen. Auch Verdächtige, die Waffen für einen Anschlag bei Jerusalem im November 2023 geliefert haben sollen, wurden laut Shin Bet gefasst.