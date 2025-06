Crash mit Max hat Nachspiel: Strafe für Antonelli!

Hier das Urteil im Wortlaut:

„Der Fahrer von Auto 12 blockierte in Kurve 3 die Hinterräder und kollidierte mit Auto 1. In der Anhörung gab der Fahrer zu, einen Fehler gemacht zu haben, da er bei seinem üblichen Bremspunkt die Hinterräder blockierte, wies jedoch auch darauf hin, dass er eine Kollision mit Auto 30 vor ihm vermeiden musste und dafür die Bremsen kurzzeitig löste. Das Ausweichmanöver führte dazu, dass sich sein Auto auf der schmutzigen Innenseite befand und dadurch weniger Grip hatte, weshalb er das Auto nicht ausreichend abbremsen konnte, um die Kollision mit Auto 1 zu verhindern. Die Sportkommissare stellten fest, dass – obwohl der Vorfall in Runde 1 geschah – keine anderen Fahrzeuge Einfluss auf den Vorfall hatten und der Fahrer von Auto 12 die volle Schuld trägt. Daher wurde in diesem Fall nicht der üblicherweise mildere Bewertungsmaßstab für Vorfälle in Runde 1 angewendet. Sie erkennen jedoch auch an, dass es sich nicht um ein klares Divebomb-Manöver handelte, sondern um die Folge eines Ausweichversuchs nach dem Blockieren der Räder. Da der Fahrer das Rennen nicht fortsetzen konnte, wird eine Rückversetzung in der Startaufstellung für das nächste Rennen ausgesprochen.“