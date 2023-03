Dank Strickschwester sind Neugeborene gut behütet

Renate Purker und Margit Paulik stricken 400 Babyhauberln im Jahr, Erstere manchmal sogar drei am Tag. Noch in der Arbeit als Kinderkrankenschwester begann Purker, Mützen für die Neugeborenen anzufertigen, nachdem in der Horner Klinik alle Hauben schon alt und ausgewaschen waren. „Manchen Müttern haben die gestrickten Hauberln dann so gut gefallen, dass wir sie ihnen geschenkt haben. Irgendwann dann jeder, weil sie das wirklich schätzen und sich freuen“, betont Purker (62), dass ihre Familie sie ohne Strickzeug fast gar nicht kennt.