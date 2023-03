Auf Spuren von Wurzeln in königlichen Bibliotheken

Uraltes Wissen, endlose Quellen

Bei botanischer Fachliteratur sei der englische Fundus viel umfangreicher als der deutsche. Seit 23 Jahren führt Grahofer bereits pflanzenkundliche Aufzeichnungen durch, oft in Form von Interviews. „Das Wissen der Kolonien wurde in England zusammengetragen“, betont die Waldviertlerin ihre gedeihlichen Reisen durch englische Bibliotheksarchive. Eine ihrer Lieblingsbibliotheken ist die Kensington Central Library in London. Im Royal Botanic Gardens in London, auch „Kew Gardens“ genannt, der zu einem der ältesten botanischen Gärten der Welt zählt, befindet sich ein weiteres besonderes Archiv, verrät die Wildkräuterpädagogin.