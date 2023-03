„Dann spielt es in Kärnten ,House of Karawanken‘“

36 Mandate hat die Kärnten Landesregierung derzeit zu vergeben, Peter Kaiser stellt derzeit 18 davon. Wird Kaiser die 18 Mandate halten, passiert nichts. Doch sollte er auf 17 oder sogar 16 Mandate abfallen, dann spielt es am Sonntag in der Nacht ein „House of Karawanken“ in Kärnten, prognostiziert Haselmayer. „Eine potenzielle Dreierkonstellation aus FPÖ, Team Kärnten und ÖVP könnte gegen Peter Kaiser stehen. Das geht allerdings nur auf, wenn die Grünen oder die NEOS, oder beide, nicht in den Kärntner Landtag einziehen.“ Würde es eine dieser Parteien in den Kärntner Landtag schaffen, gibt es diese Dreierkonstellation aus Sicht von Haselmayer mandatstechnisch nicht.