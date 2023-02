Kärnten zwischen „lei lossn“ und rotem Kaiserreich

Wenn ein Wahlkampf in Kärnten in die – abgelaufene – Faschingszeit fällt, dann gibt es viel zu lachen. Heuer umso mehr, alle Faschingsgilden lebten von der Aufregung über die – von der „Krone“ aufgedeckte – Genderfibel des Landes. Polizisten sollten zu geschlechtsneutralen Polizeikräften werden und Bauern zu landwirtschaftlich Beschäftigten. Hexen seien übrigens der Zauberkraft mächtige Personen. Was sonst?