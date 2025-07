Fans sind amüsiert: Pep erscheint in neuem Look!

Ob Guardiola tatsächlich künftig in diesem Look auftritt, bleibt noch abzuwarten. Durchaus möglich, dass es sich nur um einen Foto-Gag handelt. Viele City-Fans deuten jetzt aber schon ihre Hoffnung an, den Star-Coach so live in Manchester zu sehen. Mal sehen, ob ihre Träume in Erfüllung gehen ...