Feuerwehrleute bei Bränden in Portugal verletzt

In der Umgebung von Bursa wurden am Wochenende mehr als 3500 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. In Griechenland, wo die Hitze etwas nachlassen soll, brach am Montag ein neuer Brand östlich der Hauptstadt Athen aus. Zuvor waren bereits mehrere Brände unter Kontrolle gebracht worden. Starke Winde und eine ausgetrocknete Landschaft trugen vielerorts dazu bei, dass sich die Flammen verbreiteten.