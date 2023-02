Peter Kaiser und der Geist in der SPÖ-Flasche

Politikberater Thomas Hofer meint, dass sich Kaiser wohl mehrere Optionen offenhalte, weil ihm im Wahlkampf nicht helfe, wenn er zu 100 Prozent hinter Rendi-Wagner stünde. Und auch wenn Kaiser nun nach seiner Interview-Aussage relativieren will, so sei es, wie wenn man den Geist in die Flasche zurückbringen wolle - das sei nämlich kaum möglich. Wie wahr. Aber: War der Geist in der SPÖ in letzter Zeit überhaupt je IN der Flasche?