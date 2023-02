Hyundai i10: Update für den innen großen Kleinen

Seit 2019 rollt der Korea-Mini auf unseren Straßen und beweist, dass man nicht viel Auto braucht, wie man oft glaubt. Man sitzt sogar auf den Rücksitzen besser als in manchem Vertreter einer höheren Klasse. Dabei misst der Hyundai i10 in der Länge gerade mal 3,67 Meter, was ihn in Verbindung mit 9,80 Meter Wendekreis zum König der Parkplatzsucher macht. Während andere noch den autonomen Parkassistenten suchen, steht der i10 längst in der Lücke.