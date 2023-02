2.0-Version für mehr Genussbotschafter im Ötztal

Palette an Workshops ist überaus breit gefächert

Die Palette an Workshops ist überaus bunt: So lernen die Teilnehmer etwa beim Brotbacken mit Gerhard Gstrein (Gstrein’s Brot), in der Ötztaler Brauerei „Sölsch“ oder beim Besuch heimischer Metzgereien mehr über die regionalen Erzeugnisse, die sie ihren Gästen servieren. Im Sommer 2023 folgen weitere Module. Auf dem Programm stehen unter anderem Saiblingfischen oder das Herstellen von Speiseeis, Gebirgshonig und Ziegenkäse.