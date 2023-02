Oberkofler: „Das ist nicht mein letztes Spiel!“

Alles ist angerichtet für den Showdown heute (17.30) in Graz! Ein Sieg gegen Vorarlberg würde den 99ers reichen, um den Einzug in die Play-off-Zwischenrunde zu schaffen. Das will auch Eishockey-Legende Daniel Oberkofler, der nach der Saison definitiv seine Schuhe an den Nagel hängen wird.