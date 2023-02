Inderin sperrte sich mit Sohn 3 Jahre in Haus ein

Ehemann versorgte Frau mit Lebensmittel

Die Frau hatte nicht einmal mehr ihren Gatten ins Haus gelassen, weil der sich nach Aufhebung der anfänglichen Sperrbeschränkungen hinausgewagt hatte. Die 36-Jährige erlaubte ihrem zehnjährigen Sohn auch nicht, seinen Vater zu treffen. Der Ehemann, ein Ingenieur, musste in einer Mietwohnung in der Nähe wohnen. Er blieb aber über Videotelefonie mit seiner Frau und seinem Sohn in Kontakt. Er habe sie auch mit Lebensmittel, die er besorgte und vor der Tür abstellte, versorgt, heißt es.