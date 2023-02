Haitis Wintersportler auf ihrer Mission in Kärnten

Im Resort Schönleitn am Faaker See in Kärnten wohnen etliche der teilnehmenden Nationen der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Planica (Slowenien). Auch - und das erinnert wohl manche an die US-amerikanische Filmkomödie „Cool Runnings“ von 1993 - die Langlaufasse aus Haiti, die in Kärnten für einiges Aufsehen sorgen.