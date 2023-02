4500 Opfer: Prozess wegen Cyberbetrugs gestartet

„In Wahrheit war alles Täuschung, Lug und Betrug“

Den Anlegern wurden laut WKStA mit Investitionen etwa in Aktien, Bitcoins, binäre Optionen oder in Rohstoffe wie Gold sehr hohe Renditen versprochen. „In Wahrheit war alles Täuschung, Lug und Betrug. Das Geld war von Anfang an verloren.“ Mittäter, die sich als Broker mit Sitz in London ausgaben, saßen tatsächlich in Callcentern am Balkan in Osteuropa.