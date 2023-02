Kärntner Wut-Wirt hat weltweit die beste Pizza!

Pizzakoch Paolo Monaco räumte am Dienstag bei den Pizza-Weltmeisterschaften (Campionato del Mondo di Pizza 2023) in Rimini in der Kategorie Teglia (Backblechpizza) den 1. Platz ab! „Ich freue mich. Er ist zum ersten Mal Weltmeister geworden!“, zeigt sich Peppino-Chef Stefan Lercher glücklich.