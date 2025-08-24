Vorteilswelt
Nach Inferno in Pill

Feuerwehr wieder gefordert: Müllberge flammten auf

Tirol
24.08.2025 09:11
Gut einen Tag nach „Brand aus“ rückten die Feuerwehrleute wieder an.
Gut einen Tag nach „Brand aus“ rückten die Feuerwehrleute wieder an.(Bild: ZOOM Tirol)

Nur wenige Stunden nach dem Großbrand einer Recyclinganlage im Tiroler Unterland, mussten Sonntagfrüh die Feuerwehrkräfte erneut anrücken. Gefahr für die Bevölkerung besteht jedoch keine.

Nach dem Großeinsatz im Recyclinghof in Pill, bei dem meterhohe Flammen und Rauchwolken aufstiegen, hieß es für die Florianijünger am Sonntag erneut ausrücken. Ersten Informationen zufolge qualmte es kurz vor 7 Uhr erneut auf den Müllbergen.

Müllberge flammten auf
Die Einsatzkräfte eilten umgehend zum Einsatzort. „Erneutes Aufflammen der Müllberge – derzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung“, teilt die Feuerwehr Pill jedoch mit.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)

Erst am Freitagabend standen weit über 100 Feuerwehrleute beim Großbrand im Einsatz. In den frühen Morgenstunden am Samstag konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Am Samstag standen dann Aufräumarbeiten an.

Wie berichtet, hatte sich eine unbekannte Substanz selbst entzündet und für den Einsatz gesorgt. Ob es ein Akku war, steht noch nicht fest. Firmenchef Ernst Derfeser ergänzte: „Es könnte aber auch eine Scherbe gewesen sein, die die Sonne falsch getroffen hat.“

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tiroler Unterland
Feuerwehr
Tirol

