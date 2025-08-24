Feuerwehr wieder gefordert: Müllberge flammten auf

Nur wenige Stunden nach dem Großbrand einer Recyclinganlage im Tiroler Unterland, mussten Sonntagfrüh die Feuerwehrkräfte erneut anrücken. Gefahr für die Bevölkerung besteht jedoch keine.
Nach dem Großeinsatz im Recyclinghof in Pill, bei dem meterhohe Flammen und Rauchwolken aufstiegen, hieß es für die Florianijünger am Sonntag erneut ausrücken. Ersten Informationen zufolge qualmte es kurz vor 7 Uhr erneut auf den Müllbergen.
Müllberge flammten auf
Die Einsatzkräfte eilten umgehend zum Einsatzort. „Erneutes Aufflammen der Müllberge – derzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung“, teilt die Feuerwehr Pill jedoch mit.
Erst am Freitagabend standen weit über 100 Feuerwehrleute beim Großbrand im Einsatz. In den frühen Morgenstunden am Samstag konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Am Samstag standen dann Aufräumarbeiten an.
Wie berichtet, hatte sich eine unbekannte Substanz selbst entzündet und für den Einsatz gesorgt. Ob es ein Akku war, steht noch nicht fest. Firmenchef Ernst Derfeser ergänzte: „Es könnte aber auch eine Scherbe gewesen sein, die die Sonne falsch getroffen hat.“
