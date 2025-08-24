Klartext vom Serben

Novak Djokovic: „Das macht mir keinen Spaß mehr!“

Sport-Mix
24.08.2025 09:04
0 Kommentare

Novak Djokovic gesteht, dass ihm die Masters-Turniere keinen großen Reiz mehr bieten. So würde der Serbe bei Grand Slams weiterhin die größte Motivation und Freude verspüren, Tennis zu spielen. Seit dem US-Open-Triumph 2023 ist er auf der Jagd nach dem 25. Major-Titel. Dieses Jahr war auf Grand-Slam-Ebene immer im Halbfinale Endstation, seit Wimbledon hat der „Djoker“ kein Turnier mehr bestritten.

