Containerdorf als Nächtigungskrösus Klagenfurts

Zwei Jahre ein Containerdorf

Der Shop ist heuer geschlossen, auch sonst stehen viele Container herum. „Und das schon im zweiten Jahr“, erzählt Freund, der die Campinganlage seit 16 Jahren führt und auch auf eine Zukunft hofft. Sein Pachtvertrag wurde von den Stadtwerken Klagenfurt als Eigentümer der Anlage schon vor einiger Zeit gekündigt, weil mit dem Umbau ab Oktober viel Geld investiert wird und wohl ein neuer Betreiber einziehen wird. Das soll der Falkensteiner-Konzern sein.