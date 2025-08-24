Vorteilswelt
Täuschend echt

Kärntner bedrohte 15-Jährigen „grundlos“ mit Waffe

Kärnten
24.08.2025 08:16
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: stock.adobe.com)

Den Schreck seines Lebens hatte ein 15-jähriger Bursche am Samstagabend, als er plötzlich grundlos von einem 19-Jährigen mit einer Waffe bedroht wurde.

0 Kommentare

Kurz nach 17 Uhr wurde Anzeige erstattet, dass im Bezirk Wolfsberg ein Junge mit einer Waffe bedroht wurde. „Beim Eintreffen der Polizei war das 15-jährige, männliche Opfer anwesend und gab an, dass er von einem anderen Burschen, während dieser mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, mit einer Waffe bedroht wurde“, erzählt die Polizei.

„Täuschend echt aussehende Schreckschusspistole“
Der vermeintliche Täter war ebenfalls noch anwesend. Er wurde festgenommen und durchsucht. Erst im Nahbereich konnte die vermeintliche Waffe aufgefunden werden: „Diese stellte sich als täuschend echt aussende Schreckschusspistole heraus.“

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg gab schließlich alles zu, er habe grundlos auf den anderen Jungen gezielt. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen, die Staatsanwaltschaft ordnete aber die Anzeige auf freien Fuß an.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
