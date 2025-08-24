Kärntner bedrohte 15-Jährigen „grundlos“ mit Waffe

Kurz nach 17 Uhr wurde Anzeige erstattet, dass im Bezirk Wolfsberg ein Junge mit einer Waffe bedroht wurde. „Beim Eintreffen der Polizei war das 15-jährige, männliche Opfer anwesend und gab an, dass er von einem anderen Burschen, während dieser mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, mit einer Waffe bedroht wurde“, erzählt die Polizei.