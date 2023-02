Restaurantwoche: Tickets für VIP-Opening gewinnen!

Als „Krone kocht“-Abonnent beim VIP-Opening dabeisein!

Zum Auftakt lädt die Restaurantwoche am 6. März zum VIP-Opening ins Hilton Park (Am Stadtpark 1, 1030 Wien). Dort feiern die geladenen Gäste ab 15 Uhr in der Selleny’s Bar bei Food, Drinks und musikalisch von Jazz begleitet die heimische Kulinarik.