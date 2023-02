Günstig in ganz Österreich im Haubenlokal essen

Ausdehnung auf ganz Österreich für Toni Mörwald „eine ganz tolle Sache“

„Culinarius hat vorgezeigt, wie man mit dem Thema Restaurantwoche auch Gäste ansprechen kann, die mit dem Restaurantbesuch vielleicht noch nicht so vertraut sind. Man hat hier vieles in Bewegung gebracht und ich finde die Ausdehnung auf ganz Österreich eine ganz tolle Sache. Gratulation an Culinarius! Ich freue mich auf die Restaurantwoche, dass es bald weitere Teilnehmer gibt. So werden wir auch gemeinsam stark werden“, freut sich Haubenkoch Toni Mörwald.