Amsterdam plant Kiffverbot in Teilen der Stadt

Amsterdam will zu viel Tourismus vermeiden

Das Verbot ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dem Amsterdam sich gegen „Overtourism“ zur Wehr setzen will, das heißt die Aussicht, dass weit mehr Touristen als verträglich in die Stadt drängen. So werden 2023 über 18 Millionen Besucher erwartet. Damit werde die selbstgesetzte Grenze von 20 Millionen Touristen fast erreicht, erklärte die Gemeinde.