Lienz: Drastischer Trend könnte für Bauboom sorgen

Der Trend beim Wohnen in Österreich ist deutlich: Immer mehr Personen leben in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten. Dies spürt auch Osttirol, vor allem die Bezirkshauptstadt. Während tirolweit im Schnitt etwa 2,28 Personen pro Haushalt leben, ist die Zahl in Lienz in den vergangenen 20 Jahren massiv geschrumpft. „Wir sind von 2,24 auf 1,9 gesunken“, erklärt Raumplaner Thomas Kranebitter, der die Studie im Auftrag der Stadt durchführte.