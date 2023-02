Genfer Autosalon in Katar mit elitärem Konzept

Zu viele Messen zu dicht zusammen?

Die Messe liegt mit ihrem Termin also genau zwischen der IAA in München (5. bis 10. September) und der Tokyo Motorshow (26. Oktober bis 5. November). Das Emirat, das nur in großen Veranstaltungen denkt und sich so in der Welt profilieren will, griff nach dem Automobilsalon und leistete eine finanzielle Nothilfe für den Veranstalter, um die Ausstellung in die Wüste zu holen. Angeblich, so die regelmäßigen Meldungen aus der Gerüchteküche, soll der traditionsreiche Salon im kommenden Jahr dann aber wieder am Genfer See stattfinden. Doch diese Gerüchte gab es auch schon vorher immer wieder, ohne dass sich ein Hersteller in das Palexpo-Messegelände verirrte.