Großer Empfang für Ricarda und Raphael Haaser

Hunderte Menschen kamen, um das aus der Achensee-Region kommende Geschwisterpaar Ricarda und Raphael Haar zu empfangen. Sie hatten bei der alpinen Ski-WM in Méribel kürzlich Geschichte geschrieben: Nach Bronze für Ricarda Haaser in der Kombination zog ihr Bruder Raphael nur einen Tag später in der entsprechenden Kategorie bei den Herren - ebenfalls mit Bronze - nach. Sensationell waren beide Medaillen, denn „Haaser & Haaser“ waren nicht von vornherein dem engsten Favoritenkreis zugerechnet worden. Dementsprechend groß ist die Freude in ihrer Heimat: So bereiteten die Gemeinde Eben am Achensee und der SV Achensee gemeinsam mit zahlreichen Vereinen den beiden erfolgreichen Athleten vergangenen Samstag einen gebührenden Empfang.