Ukrainer in Oberösterreich: Türen sind weit offen

Am 24. Februar trat der Einmarsch Russlands in der Ukraine eine neue Flüchtlingswelle los, die rund 90.000 Ukrainer auch nach Österreich führte. Und viele blieben auch in Oberösterreich hängen, haben hier eine neue Heimat gefunden. „Eine Besonderheit ist, dass es vor allem Einzelpersonen waren, die nicht über einen Verein oder eine Organisation verbunden waren, die sofort einsprangen und Hilfe anboten“, weiß Petra Pongratz, Leiterin des Vereins „dieziwi – die Zivilgesellschaft wirkt“. Derzeit sind 4220 Ukrainer in Oberösterreich in privaten Quartieren in der Grundversorgung, nur 985 in organisierten Quartieren. Bei Flüchtlingen aus anderen Krisengebieten ist es fast genau umgedreht.