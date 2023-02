Google, Twitter und Meta künftig stärker reguliert

Twitter gab an, dass es im Durchschnitt laut einer Schätzung der letzten 45 Tage 100,9 Millionen monatliche Nutzer in der EU hat. Dem Google-Mutterkonzern Alphabet zufolge sind im Monat rund 278,6 Millionen Nutzer bei Google Maps, 274,6 Millionen bei Google Play, 332 Millionen bei Google Search, 74,9 Millionen bei Shopping und 401,7 Millionen bei YouTube. Meta zählte in den vergangenen sechs Monaten durchschnittlich 255 Millionen aktive Nutzer auf Facebook und im Monat etwa 250 Millionen auf Instagram.