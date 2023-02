Drei Pflichtpunkte: Die Haie zeigten ihre Klasse

Innsbrucks Eishockey-Cracks gewannen nach der Länderspielpause 7:3 in Vorarlberg. Die Haie machten, was zu machen war, schnappten sich im Ländle die drei Pflichtpunkte. 59 Zähler (!) trennen die zwei Teams in der Tabelle. Der Klassenunterschied spiegelte sich letztlich im Ergebnis wider.