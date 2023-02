Nothelfer: „Der Leichengeruch wird immer stärker“

Hoffnung immer geringer

Unterdessen wird der beißende Leichengeruch in den Straßen immer stärker und die Hoffnung immer geringer. „Es wurden schon verstärkt Durchfallerkrankungen festgestellt, einen Seuchenausbruch wie Cholera kann man nicht ausschließen“, sagte der Oberösterreicher. Die Bevölkerung brauche nun am dringendsten „ein Dach über dem Kopf, Wärme in den bitterkalten Nächten, Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie Sanitäranlagen“. Derzeit schlafen Menschen auf der Straße, in Zelten, in Autos, in Notunterkünften. Das „geht aber nur kurzfristig“.