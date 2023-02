Philippinisches Schiff mit Laser angegriffen

Die philippinische Regierung wirft China vor, einen Angriff mit einem militärischen Laser auf eines ihrer Küstenschutzschiffe im Südchinesischen Meer verübt zu haben. Die Besatzung sei vorübergehend erblindet, hieß es in einer Protestnote an die Regierung in Peking. In der Beschwerde war von „einer Bedrohung für die philippinische Souveränität und Sicherheit als Staat“ die Rede.