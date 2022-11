Philippinisches Marineschiff von China blockiert

Zwischenfall nur wenige Stunden vor Ankunft von Harris

Nur wenige Stunden später landete am Sonntagabend US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf den Philippinen. Bei einem Treffen mit dem Präsidenten des südostasiatischen Inselstaates, Ferdinand Marcos Jr., sagte sie dem Land die Unterstützung der USA zu. Washington stehe „bei der Verteidigung internationaler Regeln und Normen in Bezug auf das Südchinesische Meer“ an der Seite der Philippinen, betonte Harris am Montag. Dies sei eine „unwandelbare Verpflichtung“ der USA gegenüber dem Partner.