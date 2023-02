Erdbeben in Türkei: „Die Lage ist chaotisch“

Nach oftmals tagelangem Herumirren und Übernachtungen im Freien oder in Notunterkünften kommen nun immer mehr Flüchtlinge aus dem Erdbebengebiet im Westen der Türkei an. Etwa die Brüder Adnan und Yildirim; sie verbrachten mit ihren Familien zwei klirrend kalte Nächte im Auto und haben jetzt endlich bei Verwandten in der Region rund um Karaman Zuflucht gefunden: „Unsere Häuser in Adana sind zerstört, wir wissen nicht, wo wir hinsollen. Jetzt haben wir aber wieder ein Dach über dem Kopf. Zurück können wir nicht, die Lage ist zu chaotisch“, so der Ex-Polizist Yildirim.