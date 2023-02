Erdbeben: In Syrien wächst Wut und Verzweiflung

Eine knappe Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind laut offiziellen Zählungen mehr als 35.000 Menschen gestorben. Während alleine in der Türkei 29.605 Tote registriert wurden, meldete die UNO 5900 Tote aus Syrien. Wie der WHO-Nothilfekoordinator Richard Brennan am Sonntag sagte, kam die Mehrzahl davon (4500) in den Rebellengebieten ums Leben. In dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land kommt die Hilfe oft nicht an, die Menschen sind verzweifelt.