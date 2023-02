ÖVP wettert gegen ORF: „Links-linke Verleumdung“

In Film-Form will man das in der ÖVP nicht sehen - zumindest nicht vom ORF unterstützt. Dieser finanziere „ein vermeintliches, nie als authentisch erwiesenes ,Projekt Ballhausplatz‘ mit öffentlichen Mitteln“, kritisierte Egger. „Man muss hier ganz klar nochmal in Erinnerung rufen: Es ist unser aller hart verdientes Geld, das hier für mediale Denunzierung rausgeschmissen wird.“ Ebenso wisse niemand, warum der ORF vor zwei Jahren den Film „Bauer und Bobo“ des „Falter“-Chefredakteurs Florian Klenk unterstützt habe. Übrigens wurde auch dieser Film von Kurt Langbein produziert.