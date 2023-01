Ex-Kurz-Sprecher Gerald Fleischmann schrieb Buch

„Geheime Kniffe und Strategien“ werden aufgedeckt

„Message Control. Was sie schon immer über Politik und Medien wissen wollten“ heißt Fleischmanns Buch, das am 11. Februar auf den Markt kommen wird. Darin beschreibt der Ex-Sprecher von Altkanzler Sebastian Kurz, wie die Politik Informationen steuert, die an die Öffentlichkeit gelangen. Außerdem gibt er Einblick in die „geheimen Kniffe und Strategien bekannter Politgrößen aus den vergangenen Jahren“ und verrät, wie diese funktionieren.