„Ein Museum ist ja wie ein Gesamtkunstwerk“

Museum mit Streichelzoo

Was gut ist: Das Interesse der Besucher kehrt zurück, auch wenn der Höhenrausch (2009-2021) am Standort Linz fehlt. „Den können wir nicht kompensieren. In den Häusern aber kommen wir auf Vorkrisenniveau bei den Besucherzahlen“, betont Perndl. Der neu adaptierte Sumerauerhof mit Streichelzoo in St. Florian (7000 Besucher im Vorjahr) und das Marmorschlössl in Ischl (25.000) wurden rasch in Herz geschlossen. Der Dirndl-Schau folgt heuer eine Ausstellung über die Jagd.