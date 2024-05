So verbringen Frederik und Mary 20. Hochzeitstag

Voller Terminkalender

Nach einem Empfang im königlichen Schloss in Oslo nehmen sie an einer Kranzniederlegung am Nationaldenkmal für die Opfer des Krieges teil und treffen den Parlamentspräsidenten Masud Gharahkhani. Nach dem Mittagessen steht ein Besuch des Oslo Science Lab an und am Abend ist ein Galadiner bei König Harald geplant. Viel Zeit für eigene Pläne bleibt da nicht.