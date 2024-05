Ein „Lost Place“ als Ort für Kunst und Selfies

Fast wie bei Harry Potter: Im Garten räkeln sich Figuren wie aus dem Märchen, im leeren Haus knarrt es und in der Nacht geistert es hier bestimmt. Ein Ebenseer Schriftsteller regt posthum eine Ausstellung in der sogenannten „Russenvilla“ in Traunkirchen an, die „Krone“ wagte einen Lokalaugenschein.