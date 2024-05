Showdance: Medaillenregen und Freudentränen

„Seit Herbst haben 190 ‘Tanzwerker‘ ihre diesjährigen Choreografien für die Showdance-Staatsmeisterschaften in Wiener Neustadt einstudiert“, lässt Christoph Hippmann von der Tanzschule Hippmann in Wels durchblicken. Dann war es soweit: Bei den Showdance-Staatsmeisterschaften in Wiener Neustadt traten die Welser an. Die Konkurrenz war groß: Insgesamt zeigten 1350 Tänzer ihr Können mit 693 Shows in 10 Disziplinen.